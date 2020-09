O Município de Anadia vai avançar com a requalificação e modernização do edifício do Mercado Municipal de Anadia, num investimento que ronda os 75 mil euros e com um prazo de execução de quatro meses. O procedimento para a abertura do concurso público e o caderno de encargos da empreitada foram aprovados em reunião de executivo, no passado dia 23 de setembro.

A intervenção visa melhorar as condições para o exercício das atividades instaladas ou que se venham a instalar e, nesse sentido, as obras vão incidir ao nível da eficiência energética das instalações, nomeadamente cobertura, fachadas, paredes interiores, portões e iluminação, com o objetivo de conferir àquele espaço uma maior comodidade.

A presente intervenção abrange um conjunto de medidas (passivas e/ou ativas) que visam reduzir o consumo energético do edifício, garantindo ao mesmo tempo conforto aos seus ocupantes e utilizadores.

As obras contemplam a correção das infiltrações, ao nível do 1º piso. A colocação de um revestimento na fachada e nas paredes interiores, melhorando as condições térmicas, acústicas e de higienização do edifício, o que irá aumentar o conforto de produtores e consumidores. Os portões serão substituídos por outros mais eficientes, tanto ao nível térmico como energético. A iluminação das instalações também será reformulada, sendo substituída por led´s, conseguindo-se assim uma redução no consumo energético do edifício. De salientar que o Mercado Municipal de Anadia é um espaço público com um papel de destaque na dinâmica económica do concelho, daí que o investimento, agora proposto, pretenda constituir um incentivo para o desenvolvimento do comércio local. O objetivo é que apresente melhores condições aos vendedores e visitantes, criando também um espaço mais acessível, aprazível, digno e funcional, promovendo o eficiente escoamento da produção local.