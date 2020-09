O Município de Anadia vai atribuir uma verba de 7.314 euros ao Agrupamento de Escolas de Anadia para compensar a despesa realizada com a aquisição de máscaras de proteção para a comunidade escolar. O apoio foi aprovado na última reunião de executivo, no passado dia 9 de setembro.

O apoio municipal teve em conta a dificuldade sentida pelo Agrupamento de Escolas de Anadia na assunção de todas as despesas necessárias ao cabal cumprimento das responsabilidades emanadas pelas entidades competentes.

De salientar que, de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde, a utilização de máscara é obrigatória para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, e pelos alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico.

A implementação destas medidas preventivas é de extrema importância, no sentido da redução eventual risco de transmissão do SARS-Cov-2, em ambiente escolar, procurando garantir condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e ensino.