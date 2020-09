O Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, visita, na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, a Região Vitivinícola da Bairrada.

Durante a passagem pela Bairrada, Nuno Russo irá, pelas 14h30, visitar as vinhas das Caves do Solar de São Domingos (localizadas em São Lourenço do Bairro – Anadia) onde decorrem por estes dias as vindimas, seguindo para as Caves Messias, às 15h30, para uma visita às instalações desta empresa vitivinícola, localizada na Mealhada.

Pelas 16h30, o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural irá presidir, no auditório do Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, à entrega de prémios aos “Melhores Vinhos da Bairrada” – Colheita de 2019, concurso promovido pela Confraria dos Enófilos da Bairrada.

A cerimónia de entrega dos Prémios terá lugar na varanda do Museu do Vinho Bairrada.