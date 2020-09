Onze escolas do concelho de Anadia, o maior número de sempre, foram galardoadas com a “Bandeira Verde – Eco Escolas” 2019-2020, pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa.

Centro Escolar de Arcos, Centro Escolar de Tamengos, Escola EB Sangalhos – Centro Escolar de Sangalhos, EB1 da Moita, Centro Escolar das Avelãs, Centro Escolar de Paredes do Bairro, Colégio Nossa Senhora da Assunção, Escola Básica e Secundária de Anadia, Escola EB de Vilarinho do Bairro, Escola EB1 de Aguim e EB1 de Vila Nova de Monsarros foram os estabelecimentos de ensino que receberam o galardão Eco-Escolas, como forma de reconhecimento pelo trabalho que desenvolveram ao longo do ano escolar transato, no sentido de tornar a comunidade escolar mais sustentável.

O Município de Anadia congratula-se e parabeniza as escolas participantes e galardoadas, mais três do que no ano passado, o que reflete o grande empenho de todas as entidades envolvidas, sendo ainda de referir o incentivo e apoio logístico e financeiro dado pelo Município para que os estabelecimentos de ensino pudessem participar com sucesso neste projeto.

Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio envolvente.