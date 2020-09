Anadia: Museu do Vinho Bairrada celebra 17 anos este domingo - Jornal da Bairrada

www.jb.pt

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, comemora este domingo, 27 de setembro, o seu 17º aniversário. Este ano, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia do Covid-19, o programa das comemorações da efeméride teve de ser adiado, tendo em conta as normas de segurança emanadas pela Dire....