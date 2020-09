Os Bombeiros Voluntários de Cantanhede procederam, na passada quarta-feita ao resgate de Maia, uma cadela que se encontrava presa no interior de um túnel que o próprio animal escavou, na localidade de Nogueiras, Cadima.

O alerta foi dado por volta das 18h para o salvamento daquela cadela, raça pastor alemão, que por hábito gosta de fazer buracos e escavar túneis no quintal da casa dos seus proprietários, contam os Bombeiros. Na quarta-feira acabou por ficar presa num deles. Depois de várias horas de notada ausência, foram os latidos do animal que denunciaram o local onde se encontrava. Maia estava presa no interior de uma rede de túneis que se estendia para debaixo da casa dos seus proprietários.

“Ao que tudo indica, o diâmetro do túnel onde se encontrava era demasiado pequeno para que a cadela se conseguisse movimentar”, referem.

No local estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede apoiados por duas viaturas.Os trabalhos de resgate passaram pelo alargamento do espaço onde Maia se encontrava, o que permitiu à cadela mover-se e sair sozinha do local.