No ano em que comemora cinco anos de atividade, o Centro de Interpretação Ambiental (CIA) da Mealhada tem um novo website (ciamealhada.cm-mealhada.pt), um espaço que dá a conhecer as notícias e iniciativas promovidas neste serviço municipal, sempre com a tónica nas mensagens de educação ambiental. Nestes cinco anos de atividade ininterrupta, passaram pelo CIA mais de 25 mil pessoas.

Este novo espaço de divulgação do CIA procura ir ao encontro do seu público. Com o crescimento e diversificação dos programas desenvolvidos no Centro, sentiu-se a necessidade de consolidar toda a oferta do CIA numa ferramenta acessível a todos. O site faculta um conjunto de informações sobre o meio ambiente e preservação da natureza e apresenta os recursos pedagógicos, as atividades e o programa que vai sendo desenvolvido ao longo do ano.

Além da divulgação do novo site, o 5.º aniversário, dia 1 de outubro, será assinalado com diversas iniciativas condicionadas pelas medidas preventivas face à pandemia. Com o propósito de também comemorar o do Dia Mundial da Água, será realizado o “Peddy paper da água com um pingo de consciência” e a prova de água da torneira, sensibilizando a população para o valor da água através de uma ação de degustação de água da torneira, simples ou aromatizada, com a colaboração das Águas do Centro Litoral (AdCL).

O CIA procura despertar a consciência relativamente aos problemas ambientais e fomentar a mudança de atitudes em prol do ambiente. Nestes cinco anos, mais de 25 mil pessoas visitaram e usufruíram deste espaço em workshops, ações de sensibilização, comemoração de efemérides e diversos outros projetos. E se, inicialmente, o CIA estava essencialmente vocacionado para a comunidade escolar, rapidamente alargou a sua área de influência, nomeadamente, à população sénior, que passou a ser presença assídua nas oficinas e restantes atividades.

Espaço lúdico e educativo

Inaugurado em outubro de 2015, o CIA é um espaço lúdico e educativo, equipado com modernos meios audiovisuais e preparado para realizar as mais diversas atividades pedagógicas, desde oficinas diversas, por exemplo as de criação de armadilhas de vespas, ao visionamento de filmes sobre a fauna e a flora, de exposições a conferências. Tirando partido da mancha verde em que se encontra – O Parque da Cidade da Mealhada –, o CIA procura transmitir mensagens usando, sempre que possível, o Parque, seja em jogos de educação ambiental, em percursos de descoberta da natureza ou experiências e desafios de equipas.

Todas estas iniciativas são inseridas em espaços temporais específicos, como as tardes de quarta-feira, a Semana da Floresta Autóctone ou as férias escolares, havendo também atividades direcionadas a grupos de escolas e IPSS. Acolhe ainda projetos como o programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa e Projeto Rios, da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental.