A Secção de Basquetebol do Anadia Futebol Clube tem crescido a olhos vistos, tendo, atualmente, cerca de 90 atletas.

Palmira Alexandra Oliveira, há dez anos responsável pela secção, deseja mais e na nova época irá apostar no minibasquete. Como também numa equipa sénior masculina, treze anos depois, fruto do crescimento do número de atletas na formação.

