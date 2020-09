O. do Bairro: Programa de apoio à cultura já tem vencedores - Jornal da Bairrada

Já são conhecidos os vencedores do Programa de Apoio à Cultura, promovido pelo Município de Oliveira do Bairro, que vão receber, no total, um valor superior a 17 mil euros. Os três projetos vencedores são “Tributo a Paião, Cid e Afonso”, proposto por Vasco Miranda, no valor de 3.580 euro...