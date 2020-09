O Município da Mealhada aderiu à 19.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade (SEM 2020) e à 21.ª edição do Dia Europeu Sem Carros, cujo tema central é “Emissões Zero, Mobilidade para Todos”, que decorrem de 16 a 22 de setembro de 2020.

O tema deste ano reflete o ambicioso objectivo da União Europeia em ser “o primeiro continente neutro em termos de clima até 2050” e pretende destacar a importância de um acesso a transportes zero emissões e à promoção da mobilidade inclusiva.

O Município da Mealhada, de acordo com a sua estratégia para a sustentabilidade e dos compromissos que assumiu com a subscrição no Pacto de Autarcas para a Energia e Clima 2030, percorre o caminho para a descarbonização das comunidades, promovendo um leque abrangente de iniciativas, destacando-se o projeto “Mealhada +: bicicleta, educação e sustentabilidade”, financiado pelo Fundo Ambiental, onde se insere um número significativos das atividades a desenvolver na SEM 2020.

Uma das atividades é a promoção do Concurso de Ideias para a imagem e denominação da bicicleta partilhada de Mealhada, uma iniciativa desenvolvida dentro do “Mealhada Bike Lab – laboratório da bicicleta”, financiado pelo Fundo Ambiental, que visa a implementação de um sistema de bikesharing colaborativo, envolvendo a autarquia, as escolas locais, as empresas e experts da bicicleta.

O Centro de Interpretação Ambiental irá dinamizar “BioCaminhada no Parque”, que consiste num circuito circular de 2km, nível de dificuldade 1- fácil, acessível a pessoas com mobilidade reduzida, de cadeira de rodas e carrinhos de bebé- com o objetivo de alertar para a biodiversidade do Parque da Cidade de Mealhada. Esta biocaminhada é gratuita, com um número de participantes limitado a 10 pessoas e realiza-se todos os dias úteis, de 16 a 25 de setembro, mediante marcação no Centro de Interpretação Ambiental.

Dia Europeu Sem Carros

A 20 de setembro, será comemorado o Dia Europeu Sem Carros com o encerramento ao trânsito das ruas (Rua Eduardo Alves de Matos, no troço compreendido entre a Av. Dr. Manuel Lousada e o entroncamento com a Rua Armindo Pêga; Avenida 25 de Abril, entre a Rua Eduardo Alves de Matos e o entroncamento com a Rua Ponte de Viadores; e, Rua em frente à Câmara Municipal, que liga a Av. Dr. Manuel Lousada e a Rua Eduardo Alves de Matos), das 9h00 às 12h30.

No dia 22 de setembro, o Município de Mealhada vai lançar uma versão teste da APP “Mealhada +Verde”, que consiste num projeto piloto com fins educativos e colaborativos, com o objetivo de testar o nível de conhecimentos ecológicos e sensibilizar para a adopção de comportamentos mais amigos do planeta, que vista à redução da pegada carbónica.

Sessões “Escolhe como te moves!” adiadas devido à Pandemia

O slogan que acompanha as iniciativas ao longo de toda a semana é “Escolhe como te moves!”. Em todas as freguesias, estavam previstas ações de sensibilização “Caminhar e Pedalar em Segurança”, numa organização conjunta do Comando Territorial da GNR,da Câmara Municipal de Mealhada e Juntas de Freguesia, que compreendiam duas partes: a primeira parte sobre os cuidados de caminhar e andar de bicicleta na via pública, pela GNR, e uma sessão prática – Caminhar e Pedalar – organizada por técnicos municipais e militares da GNR.

Tendo em consideração o estado de contigência devido à pandemia de COVID-19, impede ajuntamentos superiores a 10 pessoas, a organização decidiu adiar as sessões nas freguesias, bem como o “Encontro das duas Rodas!”.

Tendo em consideração a Pandemia de COVID-19, foi elaborado um Plano de Contigência que envolve as restantes iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade, cujos participantes são obrigados ao seu cumprimento rigoroso.