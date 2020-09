A Câmara Municipal de Vagos vai realizar no próximo dia 5 de setembro, sábado, pelas 21h30, uma noite de fados, no Largo Parracho Branco, na Vagueira.

No ano em que se celebram os 100 anos do nascimento da cantora Amália Rodrigues, a Câmara Municipal de Vagos, evocando a sua memória, irá realizar uma noite de fados, com as fadistas Mariana Oliveira, Andreia Alferes e Carolina Pessoa, acompanhadas à viola por João Silva, guitarra portuguesa com Ricardo Silva e baixo com Fábio Rocha.

Os bilhetes estão já disponíveis para levantamento na Biblioteca Municipal de Vagos (2ª a 6ª feira das 10h às 18h e sábados das 10h às 13h) e na Biblioteca de Praia, na Vagueira (2ª a sábado das 9h30 às 13h e domingo das 14h às 17h30).

A entrada é gratuita, mas sujeita à aquisição prévia do bilhete. A Câmara Municipal de Vagos pede ainda que todas as pessoas cumpram as regras emanadas pela Direção Geral de Saúde, no que respeita ao uso de máscara e ao distanciamento social obrigatório.

“Desta forma, o Município continua a cumprir o seu desígnio de apoiar a cultura local e os seus agentes, que foram profundamente afetados no seu volume de trabalho devido às consequências da pandemia de covid-19”, refere nota da autarquia.