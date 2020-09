O Município de Oliveira do Bairro celebrou, no passado dia 26 de agosto, o 17.º aniversário da Elevação de Oliveira do Bairro a cidade. Uma data que, este ano, fica marcada pela apresentação do vídeo promocional do concelho, mas também pelo reconhecimento e homenagem a todos os que ajudaram a controlar e a minimizar os efeitos da pandemia (Juntas de Freguesia, IPSS’s, funcionários da autarquia, profissionais de saúde, Bombeiros e GNR).



Foi no Quartel das Artes que decorreu uma simples mas muito digna sessão solene que serviria ainda para distinguir funcionários da autarquia e IPSS’s do concelho, pela sua atuação durante os períodos mais críticos, até à data, da pandemia.



Numa sessão onde não faltaram vereadores e outros autarcas locais, representantes das Associações do concelho, técnicos do Município, entre vários outros convidados, o presidente da Câmara, Duarte Novo, começou por admitir que os diplomas de elevação a vilas as sedes de freguesia, da Palhaça, de Bustos, do Troviscal e da Mamarros e a cidade a sede do concelho são fruto de uma iniciativa do ex-autarca Acílio Gala e o culminar de um percurso de desenvolvimento económico e social que “hoje continuamos a perpetuar e alicerçar”.

