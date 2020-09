A Pista de XCO de Tamengos, Anadia, volta a ser palco de mais uma prova nacional da especialidade. O evento está agendado para o próximo fim de semana, 26 e 27 de setembro.

A competição realizar-se-á nas categorias de cadetes, juniores, sub 23, elites, masters e paraciclismo masculinos e femininos, sendo que, até ao momento, encontram-se inscritos mais de 260 atletas.

As corridas decorrem, no sábado, entre as 14h15 e as 16h, enquanto que no dia seguinte, domingo, acontecem entre as 9h30 e as 16h.

A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo e pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral, conta com o apoio do Município de Anadia.

Devido às condicionantes provocadas pela pandemia do Covid-19, a prova será disputada sem a presença de público.