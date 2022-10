BIGAVAC quer destacar-se no mercado do aquecimento, ventilação e ar condicionado

BIGAVAC possuir uma gama de soluções ajustada às necessidades do mercado, desde o produto tecnologicamente mais evoluído até ao produto com um trinómio ímpar – qualidade, fiabilidade e preço.

Foi inaugurada no passado dia 19, junto ao IC2, na freguesia de Tamengos, uma nova empresa a operar no mercado nacional do aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC).

Trata-se da BIGAVAC – especialista em Energias Renováveis, criada em junho deste ano.

A empresa que se dedica à comercialização, dando no entanto todo o apoio técnico e de dimensionamento à cadeia de valor, resulta da aposta de dois sócios, ambos do concelho de Anadia. Ricardo Ribeiro tem mais de 15 anos de experiência no setor do AVAC, quer na distribuição, quer na indústria, com funções diretivas na empresa líder em soluções de biomassa e o empresário Pedro Carvalho, ligado a diferentes áreas industriais.

Durante a cerimónia inaugural, que contou com a presença da presidente do município de Anadia, Teresa Cardoso, de representantes de diversas instituições e empresas da região, Ricardo Ribeiro avançou que a BIGAVAC pretende ser “uma marca de referência na escolha de um serviço de excelência pelos diferentes stakeholders que operam no setor do AVAC”, lembrando ainda que a BIGAVAC dispõe de soluções para três segmentos de mercado: Premium com as marcas Spartherm e Jolly Mec, direcionado para o lojista especialista, ou seja, o ateliê de aquecimento.

No segmento da Distribuição Profissional, com as marcas Teba, KFD e Romotop, trabalha com os distribuidores de climatização, que vendem desde a fonte térmica até ao acessório mais específico, e por último, o segmento DIY (GSB e MSB), com a marca BIGAVAC ECO. Isto porque o foco da empresa é trabalhar o mercado B2B [Business to Business, ou seja, de empresa para empresa] e não o mercado B2C [Business to Consumers, ou seja, entre empresa e consumidor final].

“Eficiência energética é, cada vez mais, uma preocupação constante de todo o mercado. Neste cenário tão atual e tão premente, surgir uma entidade como a BIGAVAC, com ferramentas que facilitam a gestão de consumos energéticos, com aceso a GTC, onde o controlo da fonte térmica e dos diferentes tipos de instalação estão à distância de um clique, não poderia ser tão oportuna e tão necessária”, considera Ricardo Ribeiro, que sublinha ainda o facto da BIGAVAC possuir uma gama ajustada às necessidades do mercado, desde o produto tecnologicamente mais evoluído até ao produto com um trinómio ímpar – qualidade, fiabilidade e preço.

Notícia completa na edição impressa ou digital