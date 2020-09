Com o objetivo de resolver o problema sobre a poluição da Pateira e Rio Cértima, decorreu uma reunião na Junta de Freguesia em Óis da Ribeira.

Esta reunião acontece depois de inúmeros casos de descargas ilegais poluentes que têm de forma sistemática afetado esta lagoa, pondo em causa todo o ecossistema.

Estiveram presentes a Junta de Freguesia de Travassô e Óis da Ribeira, União das Freguesias de Recardães e Espinhel, Freguesia de Oliveira do Bairro e União das Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, Quercus, SOS Cértima, Arcor Canoagem e representante da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro e da CIRA, demonstrou telefonicamente disponibilidade para ajudar a encontrar soluções para este problema.

A Junta de Freguesia de Fermentelos, Junta de Freguesia de Oiã e a Câmara Municipal Águeda foram convidados mas não puderam estar presentes.

Ficou acordado a criação de um documento conjunto a enviar a diversas entidades no sentido de alertar e tomar uma posição sobre esta situação que persiste e que as autoridades responsáveis teimam em ignorar.

É urgente e imperativo a intervenção de diversos organismos.

Segundo os responsáveis pela iniciativa, “a Pateira e o Rio Cértima precisam de nós, de todos e a uma só voz”.