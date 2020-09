A Turismo Centro de Portugal e as cinco Comissões Vitivinícolas Regionais (CVR) do Centro de Portugal juntaram-se ontem, dia 18 de setembro, numa iniciativa que celebrou o enoturismo e a gastronomia da região. O evento teve lugar na Quinta do Convento, em Alenquer, e finalizou uma visita de três dias que levou jornalistas a conhecer as cinco regiões vínicas do território do Centro de Portugal.



A iniciativa decorreu num almoço informal, cumprindo todas as regras em vigor, e em que estiveram presentes presidentes e outros dirigentes das cinco CVR, entre os quais Pedro Soares, presidente da CVR Bairrada, e Célia Alves, presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada.



Na ocasião, foi apresentado também o “Guia Enoturismo e Gastronomia Centro de Portugal”, que é distribuído este sábado com um jornal de expressão nacional. Este guia, com 34 páginas, elenca as principais unidades de enoturismo das cinco regiões vitivinícolas demarcadas na região – Beira Interior, Dão, Bairrada, Tejo e Lisboa –, sugerindo também restaurantes de referência.



Durante a iniciativa, Rodolfo Queirós, presidente da CVR Beira Interior, destacou a necessidade de “turismo e enoturismo estarem cada vez mais de mãos dadas” na promoção da região, numa opinião partilhada pelos restantes dirigentes. Pedro Soares, presidente da CVR Bairrada, frisou que todos os intervenientes na atividade do enoturismo estão “sempre disponíveis a receber e a contar as histórias” da sua região. “A gastronomia e os vinhos só têm tanto sabor porque são feitos por pessoas e para pessoas”, considerou, por sua vez, a presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Olga Cavaleiro, que deixou um apelo a que todos frequentem os restaurantes, de forma a ajudar a economia nacional e a salvar empregos.

“O Centro recomenda-se pela qualidade dos seus produtos e pelo muito que faz: somos um país de coisas pequenas, mas muito boas”, elogiou o chef Diogo Rocha, na sua intervenção.



A terminar a iniciativa, o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, destacou o papel desta entidade enquanto “fazedor de pontes” entre os vários atores da atividade turística, públicos e privados. “Precisamos todos de ser ainda mais profissionais e de criar valor. A situação atual que atravessamos pode constituir uma oportunidade para os territórios. Somos um país extraordinário que ainda tem muito por descobrir e o Centro de Portugal, em particular, é uma região de experiências turísticas inolvidáveis”, acrescentou.



Três dias à descoberta dos vinhos e gastronomia da região



Esta iniciativa encerrou, de forma simbólica, uma visita de três dias que um grupo de jornalistas realizou às cinco regiões vitivinícolas do Centro de Portugal, onde conheceram algumas unidades emblemáticas do segmento do enoturismo.



Na Bairrada, conheceram o Espaço Rota da Bairrada, na Curia, e visitaram duas adegas.