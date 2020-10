Com um início de época com três derrotas e com um plantel totalmente novo, o Recreio de Águeda continua a reforçar-se com o claro objetivo de mudar o momento negativo que atravessa.

Depois das recentes entradas de Cristiano (ex-Bahia) e Elias (ex-SC Braga B), o clube contratou o ponta de lança brasileiro Lenno (na foto). O jogador, de 28 anos, jogava no Berço SC.

A LAAC, que milita no Campeonato SABSEG da AFA, também continua a reforçar o seu plantel. Roberto (ex-Antes), que já representou Mealhada, Pampilhosa, Anadia e Oliveira do Bairro, é a mais recente novidade, ele que fez a sua estreia no último domingo frente ao Fermentelos.

Edu, que na última época defendeu as cores do São João de Ver e atualmente sem clube, é uma forte possibilidade para reforçar a equipa de Aguada de Cima.

Na 1.ª Divisão Distrital, a União Desportiva de Bustos, uma semana antes do início do campeonato, apresentou mais dois jogadores. Gabriel Tiné (ex-FC Fontelas), jogador brasileiro de 23 anos que tanto pode jogar a defesa direito ou a médio defensivo.

Duarte, de 29 anos, ex-LAAC, com carreira feita no Oliveira do Bairro, Mourisquense, Fermentelos e no clube de Aguada de Cima por mais de uma vez, é reforço para o meio campo.

Os dois jogadores foram titulares na vitória em São Roque, na abertura do campeonato.