O Município de Anadia associou-se à campanha de vacinação gratuita contra a gripe sazonal aos munícipes com mais de 65 anos, no âmbito de um protocolo de colaboração celebrado com a Associação Dignitude, com vista à implementação do Programa “Vacinação SNS Local”, que surge no contexto da pandemia Covid-19.



No concelho de Anadia as farmácias aderentes são: Alda Baptista (Vila Nova de Monsarros), Andrade (Mogofores), Duarte (Candeeira – Avelãs de Cima), Gina (Amoreira da Gândara), Júlio Maia (Anadia), Margarida (Vilarinho do Bairro), Mendes de Vasconcelos (Vilarinho do Bairro), Rangel (Avelãs de Caminho), São José (Sangalhos), Termal (Curia) e Triunfo (Paredes do Bairro).

4 mil beneficiários

De acordo com o documento, a autarquia de Anadia assume 90% do valor do custo da administração destas vacinas nas farmácias, num investimento municipal que ronda os 9 mil euros e que abrangerá cerca de quatro mil beneficiários.



Os munícipes interessados apenas terão que, previamente inscrever-se na farmácia escolhida e agendar a toma, sem qualquer custo.

A adesão do Município a esta iniciativa vai permitir que mais pessoas tenham acesso à vacina da gripe, de forma gratuita, através da rede de farmácias atualmente existente no concelho, em complemento aos serviços prestados pelo Centro de Saúde.



Ler mais na edição impressa ou digital