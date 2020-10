A Unidade Móvel de Atendimento (UMA) de Anadia vai retomar o serviço à comunidade, no próximo dia 2 de novembro, com alguns condicionalismos, face aos constrangimentos derivados da Covid-19.

Em nota à imprensa, o Município de Anadia avança que vai implementar um conjunto de medidas de prevenção com o intuito de evitar a propagação da pandemia. Nesse sentido, será obrigatório o uso de máscara no interior e exterior da carrinha, a desinfeção das mãos e manter a distância de segurança de dois metros.

No Espaço Biblioteca e Cidadão, o atendimento será feito exclusivamente no exterior. O acesso aos documentos estará condicionado, devendo ser solicitada a colaboração do funcionário. Os documentos a devolver são deixados numa caixa, colocada à entrada da carrinha. Daí serão reencaminhados para um espaço, devidamente reservado para o efeito, onde permanecerão durante cinco dias. No Espaço Saúde, o atendimento será feito, preferencialmente no exterior.

Neste retomar de atividade foram feitos também alguns ajustamentos nas diversas rotas da UMA, com a integração de novas localidades, nomeadamente Espairo, Grada, Amoreira da Gândara, Ribeiro de Sangalhos, Vidoeiro, São Pedro, Ferreiros, Junqueira e Saidinho.

Recorde-se que a UMA entrou em funcionamento a 5 de julho de 2018, desde essa altura, presta serviços na área da ação social, podendo os munícipes também requisitar serviços de água e saneamento, assim como subscrever os cartões Anadia Sénior e Anadia Jovem, e obter informações de caráter diverso.

A Biblioteca Municipal é outro dos serviços a que as pessoas podem recorrer para a emissão do Cartão de Utilizador e a requisição, a devolução, e a reserva de livros, DVD, CD, e revistas da biblioteca.

Posteriormente, foram sendo introduzidos outro tipo de serviços, designadamente na área da Saúde onde são disponibilizados rastreios diversos e aconselhamento farmacológico. Mais recentemente foi acrescentado um novo serviço, respeitante ao registo de “Queimas e Queimadas”. Um apoio que tem como intuito facilitar a vida àquelas pessoas que pretendem realizar queimas de amontoados, matos cortados ou sobrantes de exploração e que têm mais dificuldades em aceder a esta plataforma digital por desconhecimento, apenas possível fora da época de incêndios.

Este serviço itinerante – UMA – da Câmara Municipal de Anadia, percorre as 10 freguesias do concelho, prestando diversos serviços públicos às populações mais isoladas e de menor mobilidade, tendo atendido, desde a sua entrada em funcionamento, até ao passado mês de março, um total de 3191 pessoas.