O Executivo Municipal de Oliveira do Bairro inaugurou. simbolicamente, esta sexta-feira, o Memorial da antiga Casa da Câmara e Cadeia, numa ação que contou com a presença de técnicos municipais e com a maioria dos vereadores eleitos.

Numa semana marcada por questões do património local, com o assunto da casa brasonada dos Tavares de Castro na ordem do dia – depois da notícia do JORNAL DA BAIRRADA sobre o assunto (aqui) e das reações do vereadores da oposição, na reunião de Câmara desta quinta-feira, contestando a posição da Câmara ao pedir a demolição daquele imóvel – a Câmara de Oliveira do Bairro decidiu avançar com aquele memorial, com o intuito de “devolver ao edifício a importância histórica que muitos lhe reconhecem”, disse ao JB Duarte Novo, presidente da Câmara, destacando o fato de ter sido destruido pelo seu antecessor mesmo sendo reconhecido como Imóvel de Interesse Municipal

Na edição da próxima quinta-feira daremos a conhecer todas as razões invocadas pelo autarca para a colocação deste memorial nas ruínas do edifício, construido entre os séculos 16 e 18 e que albergou a Câmara e Cadeia Municipais e que serviu de sede à agora extinta Emissora Voz da Bairrada.

O edifício – recorde-se – foi demolido praticamente na sua totalidade, em 2007, para a construção da Alameda da Cidade, ficando ali parte de uma parede para recordar a existência daquele património.