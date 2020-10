A Câmara de Oliveira do Bairro já notificou alguns dos proprietários do “Solar dos Salgados”, conhecida como casa brasonada dos Tavares de Castro, para a demolição daquele património, alegando o mau estado do mesmo e para “salvaguardar pessoas e bens que circulem na Rua Tavares de Castro”.

Os herdeiros daquele património, que contestam a vistoria feita pela autarquia na sua ausência, acabaram por recomendar à Câmara uma reunião que junte todos os interessados para “uma maior transparência do processo”, apontando, no entanto, que o melhor desfecho seria a aquisição daquele imóvel por parte da autarquia para preservação da memória local.

Numa altura em que a Câmara procede à requalificação desta principal artéria da cidade onde se situa o edifício em causa, o JB teve acesso aos documentos trocados entre a autarquia e alguns dos 8 herdeiros, que podem trazer indefinição e morosidade ao processo.

O vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, já reaguiu, deixa explicações sobre o desenrolar dos factos e garante que este imóvel não interfere no projeto de requalificação, “cuja execução decorre em bom ritmo e conforme previsto”, diz.

