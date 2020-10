A partir de amanhã, 14 de outubro, as ruas Padre Américo, Antero de Quental e a Avenida do Brasil, bem como o prolongamento desta em direção ao Bairro Vicentino e à Urbanização Charles Cide, vão estar cortadas ao trânsito na zona da rotunda que está a ser concluída junto à passagem de nível, à saída de Cantanhede para a Póvoa da Lomba. O impedimento da circulação deve-se aos trabalhos de pavimentação em torno dessa rotunda, trabalhos esses que deverão prolongar-se por toda esta semana.

Adjudicada por 185.252 euros, a empreitada em conclusão visa valorizar a imagem de uma das entradas de Cantanhede e disciplinar a circulação viária numa zona residencial consolidada, mas ainda com apreciável potencial de expansão urbano, tendo contemplado a execução de uma passadeira sobre-elevada na Rua Antero de Quental, alguns metros a sul, de modo a condicionar a velocidade do trânsito daí proveniente à chegada da antiga passagem de nível da cidade.

A obra incidiu ainda na instalação de todas as infraestruturas necessárias ao correto desempenho técnico que se pretende para o local, particularmente ao nível hidráulico, neste caso com a alteração do sistema de drenagem das águas pluviais.

Esta intervenção numa das zonas da cidade com maior potencial de expansão urbana só foi possível porque a Câmara Municipal de Cantanhede adquiriu há alguns anos dois imóveis que foram demolidos para permitir prolongar a Avenida do Brasil até ao Bairro Vicentino, conforme o previsto no Plano de Urbanização de Cantanhede (PUC).

Quando decidiu avançar com a construção do prolongamento da referida avenida, uma solução que faz todo o sentido nos termos do preconizado no PUC, a autarquia diligenciou no sentido de adquirir os terrenos indispensáveis para o efeito, designadamente uma garagem/armazém e um imóvel que lhe estava contíguo no lado Poente.

Toda a operação envolveu um investimento muito significativo, mas plenamente justificado no quadro da política de execução de infraestruturas que visa a qualificação e valorização urbana em todo o perímetro o da cidade de Cantanhede.