A partir do próximo domingo, dia 1, há novas regras para a inspeção automóvel, entre elas a obrigação de limpar o carro para que posssa estar apto a fazer todas as verificações do serviço de inspeção.

Esta situação, anteriormente recomendada, passa a ser considerada deficiência de tipo 2, dando direito mesmo a reprovação.

“Sempre que as condições de limpeza prejudiquem as observações durante a inspeção, o veículo deve ser reprovado e o inspetor deve descrever na ficha de inspeção a não-realização dos ensaios e verificações correspondentes à inspeção por não existirem condições de limpeza”, diz o etxto do Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres (IMT) no Diário da República, em julho passado

Segundo as novas normas, os responsáveis pela inspeção serão mais precisos nas vistorias obrigatórias dos travões; direção; vidros e faróis; eixos rodas e pneus; e emissões de gases.

Estas alterações, para o IMT, abarcam “as inovações tecnológicas desenvolvidas pela indústria automóvel e a inerente necessidade de atualização dos métodos e procedimentos de inspeção aplicáveis”.

Entre outras alterações, uma das principais novidades passa pela fiscalização do número de quilómetros entre duas inspeções, a fim de detetar manipulações no conta-quilómetros de carros usados para vender. Outra mudança centra-se no controlo das operações de recall (quando as marcas solicitam a recolha de automóveis às oficinas para reparar anomalias), nas situações que envolvem questões de segurança e de proteção do ambiente.