Concurso para 14 novos postos de carregamento de baterias para carros

A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, em reunião de Executivo Municipal, o lançamento de concurso para a instalação de postos de carregamento de baterias de veículos elétricos em todo o concelho. O projeto prevê a instalação de 14 postos de carregamento, com um preço base de licitação 250 euros.

“O objetivo é dotar todas as sedes de freguesia de postos de carregamento para baterias de veículos elétricos, para dar resposta às necessidades de residentes, mas também dos muitos turistas que visitam o nosso Município”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O projeto prevê instalar 14 postos, com 28 pontos de carregamento, em locais estratégicos, de afluência de possíveis utilizadores. Na Mealhada, prevê-se a instalação de seis postos: dois na Rua José Branquinho de Carvalho, com quatro pontos de carregamento, e um posto, com dois pontos de carregamento, junto ao Espaço Inovação Mealhada, na Praça do Choupal, junto ao Centro de Saúde, e na Urbanização Quinta da Nora.

O projeto prevê a instalação de dois postos no Luso, junto ao Centro Escolar e ao Pavilhão Municipal, cada um com dois pontos de carregamento.

Nas restantes freguesias, prevê-se a instalação de um posto, com dois pontos: Na Pampilhosa, junto ao Mercado Municipal, em Antes, na Rua do Pontão, em Ventosa do Bairro, junto ao cemitério, em Casal Comba, junto à Junta de Freguesia, na Vacariça, junto à Junta de Freguesia e em Barcouço, na Rua da Marmeleira.

O concurso tem uma base mínima de licitação de 250 euros, aos quais acrescem taxas de ocupação do espaço público. O prazo para entrega de propostas é de 60 dias após a publicação do concurso.