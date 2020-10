A Bairrada registava ontem, segunda-feira 568 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 29 do que no passado dia 28 de setembro), segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) e de outras autoridades de saúde e autarquias.

Cantanhede continua a ser o concelho bairradino com mais casos registados desde o início da pandemia, com 160 (mais 14 do que em 28 de setembro), segue-se Águeda que tem agora um total de 149 casos (mais 4). Oliveira do Bairro tem 109 (mais 5) e Anadia passa a ter 74 (mais 3). Vagos continua com 42 e Mealhada passa para 34 (mais 3). Recorde-se que estes números são referentes a casos de infeção desde o início da pandemia e não casos ativos.