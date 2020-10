A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) atualizou ontem (terça-feira) a lista das escolas com casos positivos de Covid-19 (alunos, professores e funcionários).

No total do país, aquela estrutura sindical contabiliza mais de 330 escolas nesta situação, com registo de surtos do novo coronavírus, e chama a atenção que para o aumento de casos está a contribuir a não realização de testes na maior parte das escolas em que são detetados casos positivos.

Na Bairrada, a Fenprof aponta as seguintes escolas com casos postivos:

Cantanhede – EB 2.3 de Cantanhede, Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar (Tocha) e AE Marquês de Marialva.

Mealhada – EB 2.3 da Pampilhosa (AE da Mealhada) e Escola Secundária da Mealhada.

Vagos – EB 2.3 Dr. Rocha Pai (AE de Vagos)

A Fenprof refere que solicitou ao Ministério da Educação uma lista atualizada de escolas onde se registaram casos de Covid-19, bem como informação sobre os procedimentos adotados, mas não obteve resposta, “apesar de o ministério estar obrigado, por lei, a disponibilizar essa informação”.

Entretanto, continua a estrutura sindical, a “DGS reconheceu a existência de 23 surtos em escolas, atualizando, depois, para 28, número que ficava muito abaixo daquele que, através da comunicação social e por informação dos professores, era do conhecimento da Fenprof”.

“Face à falta de resposta do ME e ao reduzido número de casos assinalado pela DGS, a Fenprof decidiu divulgar a lista que tinha em sua posse, a qual será atualizada sempre que sejam reportados e confirmados novos casos. Desta lista constam escolas (públicas e privadas) em que se

registaram casos de Covid-19, independentemente de se encontrarem ou não ativos”, completa a Fenprof, divulgando esta lista referente às 16h desta terça-feira.