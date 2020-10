A Bairrada regista esta segunda-feira, segunda-feira 684 casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 78 do que no passado dia 12 de outubro), segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) e de outras autoridades de saúde e autarquias.

Todos os concelhos sofreram um aumento do número de casos. Cantanhede continua a ser o território bairradino com mais casos registados desde o início da pandemia, com 205 (mais 26 do que em 12 de outubro), segue-se Águeda que tem agora um total de 170 casos (mais 16). Oliveira do Bairro tem 114 (mais 2) e Anadia passa a ter 96 (mais 17). Vagos passa para os 55 (mais 11) e Mealhada passa para 44 (mais 6). Recorde-se que estes números são referentes a casos de infeção desde o início da pandemia e não casos ativos.

No país, temos hoje mais 17 mortos a lamentar e 1.949 casos de infeção com o novo coronavirus, ultrapassando hoje os 100 mil casos desde o início da pandemia de covid-19, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o último boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 101.860 casos confirmados e 2.198 óbitos.

As autoridades de saúde têm 55.425 pessoas em vigilância, mais 574 do que no domingo.