O Município de Anadia vai proceder à requalificação das Avenidas da Curia, numa extensão aproximada de 1800 metros lineares. Um investimento camarário superior a 380 mil euros, com um prazo de execução de cinco meses. Os respetivos procedimentos para o lançamento do concurso público foram aprovados na última reunião de executivo, no passado dia 8 de outubro.

A Câmara Municipal de Anadia avança pretender com esta empreitada “melhorar as condições de segurança e mobilidade dos peões, através da eliminação de barreiras arquitetónicas, a adoção de novas soluções de estacionamento, melhoramento de pavimentos e a construção de passeios”. Está ainda prevista a criação de uma ciclovia que ligará à existente na Curia, assim como a criação de um corredor verde, através de uma zona relvada com plantação de árvores, “melhorando assim a qualidade do ar e a vida das populações. Haverá também um reforço da eficiência energética com a substituição das luminárias existentes por led’s”.

A autarquia anadiense refere ainda que os trabalhos de requalificação urbana “tornam-se indispensáveis dado que é necessário dinamizar e beneficiar uma zona que apresenta uma série de novas construções, com alguns constrangimentos ao nível do estacionamento e das áreas pedonais, por forma a oferecer, aos residentes e visitantes, boas condições de mobilidade e de acessibilidade”.