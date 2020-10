O ex-defesa central Gaspar, que foi campeão nacional pelo FC Porto na época 1997/1998, e que se notabilizou ao serviço do Rio Ave, é o novo treinador da LAAC.

O último clube que treinou foi o Freamunde, e terá como adjunto Carlos Figueiredo.

Fruto do mau arranque no Campeonato SABSEG e do investimento que foi feito para lutar pelos primeiros lugares (em seis jornadas apenas somou 5 pontos), a direção da LAAC acabou por prescindir dos treinadores Daniel Martins e Hugo Paulo.

Roberto, que se estreou contra o Fermentelos, regressou ao Antes. E foi um regresso em grande, pois apontou cinco golos na vitória (8-0) da sua equipa em São Roque, em jogo da Taça Distrito de Aveiro.