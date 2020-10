O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, que esteve este sábado no Buçaco, apelou hoje ao voto dos autarcas nas eleições para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que se realizam terça-feira em todo o país.

Para o dirigente “trata-se do movimento de descentralização de atribuição e competências do Estado de maior envergadura de que há memória no país”.

josé Luís Carneiro, que participou numa iniciativa do PS para a plantação de 400 árvores na Mata Nacional do Buçaco, disse ainda que esta eleição “ é o maior movimento de democratização dos poderes locais e regionais desde 1976”, pelo que os autarcas de freguesia, das Assembleias Municipais e das Câmaras devem “contribuir para que constitua um ato de sucesso nacional”.

Este sábado, autarcas, deputados, dirigentes do PS plantaram400 árvores na mata do Buçaco, cumprindo um compromisso ambiental assumido durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 2019, de contribuir para a redução da pegada carbónica durante a campanha.