É dos agentes mais antigos da Renault no país, nomeado em 1974, e acaba de completar 50 anos de atividade. A empresa Jorge Gomes Automóveis, uma das mais antigas a laborar no concelho de Oliveira do Bairro, orgulha-se de ser a maior resistente do setor na região. Por tal, motivos não faltam para festejar este marco importante da empresa que, com arrojo, adaptação e resiliência, atingiu este patamar.

A marca Jorge Gomes Automóveis foi fundada a 1 de março de 1970 e, desde essa altura, tem sido uma referência da região no setor automóvel, fruto da “confiança que os clientes depositam na qualidade do nosso serviço”, começa por referir Jorge Gomes, que é hoje o único rosto na gestão do projeto que ergueu com dois sócios no início da década de 70, no centro da cidade de Oliveira do Bairro. Um espaço que quase de imediato se tornou exíguo, como tal, a empresa adquiriu na Rua Principal da Murta um terreno com uma área aproximada de 6.000 m2, onde construiu as suas modernas e amplas instalações.

Inicialmente com aposta nos veículos pesados, a empresa acabou por orientar o seu know-how para as viaturas ligeiras, destinadas a frotas das inúmeras empresas da região e para o consumidor final. Desde a comercialização de veículos novos e semi-novos, com serviço pós-venda, a empresa, sendo agente oficial Renault, também possui uma oficina multimarca.



Conheça a história da empresa na edição impressa de 22 de outubro ou então leia já aqui.