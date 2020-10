O fim de semana desportivo fica marcado, ainda que com jogos à porta fechada, para o início dos campeonatos de basquetebol da Proliga e do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Norte – Série D.

O Sangalhos está de regresso ao segundo escalão mais importante do basquetebol português, onde irá competir na Zona Norte. A equipa comandada por Ângelo Santos desloca-se este domingo a São João da Madeira para medir forças com a Sanjoanense, jogo agendado para as 17h.

De regresso às competições oficiais está a equipa masculina do Anadia, que recebe este sábado, às 21h, no Pavilhão Municipal de Anadia, a formação da Académica Sub-22.

No que diz respeito ao futebol e para o Campeonato de Portugal, o Anadia, em maré alta, joga nos Trambelos, contra o Lusitano de Vildemoinhos. A equipa de Viseu ainda não pontuou, mas em casa não costuma ser um adversário fácil.

O Águeda vive um momento de entrada e saída de jogadores e será nessa onda, que viaja até Castro Daire na tentativa de somar os primeiros pontos no campeonato.

No Campeonato SABSEG disputa-se a 6.ª jornada. A zona Sul abre hoje (17h) com a receção do Fermentelos à Ovarense.

O jogo de cartaz realiza-se amanhã (15h), com o Oliveira do Bairro a receber o vizinho Pampilhosa. Será um jogo entre duas equipas com estado de espíritos diferentes, com os Falcões na liderança e os ferroviários sem ganhar há quatro jogos.

O fim de semana fica marcado pela 2.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro, com destaque para o Bustos – Mealhada, dois históricos do futebol distrital aveirense, e que por certo pretenderão chegar o mais longe possível nesta competição.

Outro jogo a seguir com atenção é o Mourisquense – Ribeira/Azenha. A equipa visitante entrou, ao contrário dos últimos anos, muito bem na época, e tem uma palavra a dizer sobre um adversário de escalão superior.

Última nota para a continuidade do grande desempenho de João Almeida na Volta a Itália. O ex-ciclista do Clube de Ciclismo da Bairrada, ficou em 6.º lugar no contrarrelógio e ganhou tempo para o segundo classificado. São agora 56 segundos e a manutenção da camisola rosa.