O grande destaque do fim de semana desportivo vai para o Sangalhos Desporto Clube que, em casa, derrotou o Académico FC, por 61-52, e carimbou o passaporte para a Proliga. Um regresso que se saúda.

No Campeonato de Portugal, o Anadia cedeu os primeiros pontos, ao empatar em casa a uma bola com o Lourosa.

O Águeda só joga amanhã, às 16h, na receção ao Beira-Mar.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro venceu por margem confortável (3-0) em Bustelo e beneficiou da derrota do Fermentelos em Avanca para se isolar no primeiro lugar, com mais dois pontos do que o Estarreja, que empatou sem golos na casa da LAAC. O mesmo resultado verificado pelo Pampilhosa no terreno da Ovarense.

Na 1.ª eliminatória da Taça do Distrito, destaques para as vitórias do Ribeira/Azenha sobre o Águas Boas (1-0); da má estreia no regresso do Luso na derrota em Carqueijo (3-0) e para o triunfo do Aguinense sobre o Rocas do Vouga (3-1).

O Mamarrosa foi eliminado no terreno do Vaguense (2-0), sucedendo o mesmo ao Famalicão em Santo André (3-2).