Ambiente: ERSUC promove ações de sensibilização nos mercados da região

“Mercado a Reciclar” é uma iniciativa realizada em parceria com os municípios e distingue mercados que se preocupam com o impacto ambiental resultante do mercado, com a sustentabilidade, promovendo uma gestão adequada dos resíduos.

A ERSUC associa-se à Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos, que decorre de 21 a 29 de novembro em toda a Europa.

Neste sentido, durante esta semana a ERSUC, em parceria com municípios, entre os quais os de Anadia, Oliveira do Bairro e Águeda, vai dinamizar a ação “Mercados a Reciclar” que visa atribuir o galardão de “Mercado a Reciclar” aos mercados aderentes, que se destaquem pelo compromisso de redução do impacto ambiental resultante do mercado, promovendo a gestão adequada dos resíduos.

Assim, uma equipa da ERSUC vai estar nos mercados a sensibilizar os feirantes e público em geral para a correta separação dos recicláveis, disponibilizando meios que permitam essa separação.

Já no próximo domingo, dia 22, a equipa da ERSUC está no Município da Anadia, mais concretamente no Mercado de Vilarinho do Bairro, e uma semana depois, a 29 de novembro no Município de Oliveira do Bairro, na Feira da Palhaça.

Também durante a próxima semana, no dia 25 de novembro, a ERSUC, estará no Município de Águeda para juntamente com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda celebrar a assinatura de um protocolo para a gestão e sensibilização para o correto encaminhamento de recicláveis, no âmbito do projeto do Município de Águeda de utilização de uma máquina de recolha de resíduos recicláveis em troca de benefícios para os cidadãos.

Esta iniciativa pretende alertar e sensibilizar para as questões que se prendem com a produção de resíduos, o seu correto encaminhamento e os comportamentos que devem ser tidos em conta de forma a reduzir e até mesmo evitar a sua produção. Uma ação que contribui para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável e para a construção de uma sociedade de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos seus recursos.

Miguel Ferreira, Administrador Executivo da ERSUC, deixa ainda o apelo «para que as preocupações desta semana se possam desenvolver ao longo de todo o ano, e traduzir-se na mudança de alguns hábitos, que farão toda a diferença na redução de resíduos e no seu correto encaminhamento para reciclagem”.