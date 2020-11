Câmara e Juntas da Mealhada ajudam nas candidaturas ao programa “Apoiar.pt”

Os beneficiários podem dirigir-se ao Espaço Inovação ou às juntas de freguesia e contar com ajuda para a candidatura aos apoios, que serão disponibilizados através do Portugal 2020.

A Câmara Municipal da Mealhada e as juntas de freguesia estão a ajudar os empresários do concelho que pretendam candidatar-se ao Apoiar.pt, um programa de apoio às micro e pequenas empresas dos setores do comércio, restauração e atividades culturais mais afetadas pela pandemia da Covid-19.

Os beneficiários podem dirigir-se ao Espaço Inovação Mealhada ou às juntas de freguesia e contar com ajuda, para já, no registo da empresa no Balcão 2020, o primeiro passo da candidatura para aceder aos apoios, que serão disponibilizados a partir de 25 de novembro, através do Portugal 2020.

Aquele procedimento prévio que, conforme alertou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, na reunião que teve, com autarcas e funcionários das juntas de freguesia, “deve ser efetuado pelos interessados o quanto antes”, bem como a “preparação atempada da informação necessária quando chegar a altura de preencher o formulário”.

O registo requer o número de identificação fiscal e o código de acesso à Autoridade Tributária e o preenchimento de um formulário simplificado. Online, a partir de 25 de novembro, estará um formulário já pré-preenchido, que poupará trabalho e tempo no processo de submissão e aprovação das candidaturas.

De acordo com informações disponibilizadas no website do Portugal 2020, o programa Apoiar.pt destina-se a empresas que tenham sofrido quebras de faturação superiores a 25% relativamente ao período homólogo de 2019. Uma verba acumulável com este programa, direcionada para o setor da restauração, será disponibilizada para compensar as perdas sofridas ao longo dos dois fins de semana de recolher obrigatório imposto pelo Estado de Emergência em vigor.

Os primeiros pagamentos do Apoiar.pt deverão acontecer na primeira quinzena de dezembro.