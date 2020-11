Cantanhede: Despiste fez um ferido na A17, próximo da Sanguinheira

O despiste de um veículo de transporte de mercadorias na A17, próximo da localidade da Sanguinheira, fez esta manhã um ferido ligeiro, informaram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

O alerta foi dado às 8h36. No local estiveram três elementos daquela corporação, apoiados por uma viatura, assim como uma equipa da GNR e uma equipa da Brisa.

À chegada do socorro, a vítima, do sexo masculino, já se encontrava no exterior da viatura, tendo sido encaminhada para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.