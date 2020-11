Foto de arquivo

Há vários casos positivos de Covid-19 resultantes de um casamento que decorreu no dia 24 de outubro, com cerimónia religiosa em Sepins, Cantanhede, e a boda em Quintãs, Aveiro.

Segundo a Administração Regional de Saúde do Centro, o referido surto teve origem num casamento com mais de 200 pessoas. Até ao momento estão confirmados seis casos positivos de Covid-19, aguardando-se os resultados de cerca de 30 testes realizados. “Os contactos dos casos positivos mantêm-se em isolamento profilático”, adiantou ainda a ARS.

De acordo com o Diário de Coimbra, na referida festa de casamento estiveram pessoas oriundas de vários pontos do país e funcionários de uma IPSS do concelho de Cantanhede.

Quem esteve no evento foi o presidente da União das Freguesias de Sepins e Bolho, Luís Arromba, que testou positivo à Covid-19, no entanto diz ter a certeza que “nada tem a ver com o casamento”. O autarca refere, no entanto, a existência “de seis casos positivos” na localidade de Sepins, mas “apenas duas pessoas positivas estiveram presentes” naquela festa. “Estes casos são anteriores ao evento e isso é ponto assente”, vincou o autarca ao Diário de Coimbra

Luís Arromba revelou ainda que, na altura do evento (24 de outubro) “estava assintomático”, tendo tido apenas “sintomas na quinta-feira seguinte”, dia 29. “Das sete ou oito pessoas que estiveram diretamente comigo na mesa da boda, e com a outra pessoa que testou positivo, o teste deu negativo”, declarou, acrescentando que, agora, “poderão aparecer mais umas quantas pessoas positivas devido ao convívio”.

Nesta altura de pandemia, quando há festas sociais deste género, os casais contactam as autoridades de saúde para os orientar na celebração da cerimónia e verificar se todas as regras de segurança estão acauteladas. De acordo ainda com aquele jornal, para este casamento nada terá sido solicitado.