Há uma aluna que testou positivo para a Covid-19 no Colégio de Nossa Senhora da Assunção, de Famalicão, Anadia. A aluna, do 6.º ano, encontra-se assintomática e a cumprir a quarentena determinada pelas autoridades de saúde.

O Colégio informa que está, em articulação com a Autoridade de Saúde Pública Local (Anadia), a implementar as medidas recomendadas para o controlo de transmissão de SARS-CoV-2, nomeadamente a monitorização de sintomas.

A direção do Colégio solicita ainda a todos os elementos da comunidade escolar “que se mantenham, como sempre, atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. No caso de estes se verificarem (tosse, dificuldade respiratória, febre superior a 38º, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda de paladar ou olfato, diarreia, dor no peito, dor de cabeça…), devem ser contactados os serviços de saúde, por telefone (Linha de Saúde 24) ou outras linhas específicas criadas para o efeito.

Termina apelando “uma vez mais, ao cumprimento das normas básicas de contenção”, que passam pelo uso obrigatório de máscara (a partir dos 10 anos de idade), distanciamento físico, higienização frequente das mãos e etiqueta respiratória.