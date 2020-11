Concerto de Abrunhosa reverte para renovação do Centro de Dia da AMPER

Assinalar 40 anos em plena pandemia não estava nos planos da AMPER. Ainda assim, a direção da Associação dos Amigos de Perrães idealizara comemorar uma data tão expressiva a longo prazo, ao longo dos quatro anos deste seu segundo mandato. “Não querendo dizer que fizemos um exercício de futurologia, o tempo, de certa forma, deu razão à estratégia idealizada”, constata o presidente, Luís Rabaça. Nessa “especial comemoração”, esteve sempre presente a realização de um concerto “que viesse a ser um dos seus maiores e mais especiais momentos”.

O concerto vai pois acontecer esta sexta-feira, dia 4 de dezembro, e tem caráter solidário. “Quando desenhámos o programa da ação para este segundo mandato, e nele ‘coube’ o 40.º aniversário da AMPER, logo ficou assente a realização de um concerto solidário, cuja possível receita de bilheteira revertesse, como vai acontecer, para a Instituição e que desta forma tornará possível antecipar a renovação do Centro de Dia”, adianta o responsável.

A escolha do artista pendeu sobre Pedro Abrunhosa: “Quando se assinalam 40 anos de uma Instituição, só um nome verdadeiramente grande o pode fazer, só o maior músico, o melhor construtor de canções, só um dos mais intervenientes cidadãos deste país, só o maior agente cultural deste país”, considera Luís Rabaça, que enaltece, para o desfecho positivo deste processo, “o enorme apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, parceiro desde o primeiro momento nestes 40 anos e neste momento tão particular, quer com a cedência do Quartel das Artes, quer pela oferta do concerto à AMPER”. Para além disso, e uma vez que não seria possível ocupar todos os lugares daquele espaço cultural, “aceitaram este desafio, no âmbito da sua responsabilidade social, as empresas Hegisantos e a Sacoplex, geridas por dois excelentes jovens seres humanos, e às quais, já durante esta semana, se veio a juntar ainda uma outra – a GALSUP – cuja administração é composta por gente que nos diz muito”, afirma o presidente da AMPER.

Adiar o concerto, face às contingências atuais, nunca foi hipótese, porque, como salienta Luís Rabaça, “a vida não pode parar, a AMPER – e creio que todos nós – precisa deste concerto, financeiramente, mas também em termos psicológicos”. Para além disso, “a AMPER quer, o Pedro Abrunhosa quer muito, há uma abertura temporal – dia 4 às 20h30 – e a isto juntamos a total garantia do estreito cumprimento das orientações emanadas pela DGS para espaços e momentos desta natureza e que passam, entre várias medidas, pela redução da capacidade do auditório; da medição da temperatura na entrada; uso obrigatório de máscara, tanto na entrada como durante o concerto; ou a criação de corredores de circulação, para entrar e para sair”. Neste momento, ainda há alguns (poucos) bilhetes, os interessados devem entrar diretamente em contacto com a AMPER.