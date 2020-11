Covid-19: Metade dos concelhos da Bairrada está a inverter lista de casos ativos

As contas do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, desta sexta-feira, dão conta do aumento de casos ativos por Covid-19 em metade dos concelhos da região. Vagos, Mealhada e Cantanhede estão a inverter a curva de casos ativos. Há o registo de mais dois óbitos (Águeda e Cantanhede) nos últimos três dias.

O concelho de Águeda tem agora 396 casos ativos (mais 50 em relação à passada terça-feira). Águeda tem agora 872 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 100), estão recuperados 473 (mais 49) e há, agora, três mortes a lamentar (mais uma).

Em Oliveira do Bairro estão agora 192 casos ativos (mais 22 em relação a terça-feira), para um total de infetados de 436 (mais 65 nos últimos três dias). Recuperaram 242 (mais 43) e há duas mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem agora 166 casos ativos (mais 33 nos últimos três dias), para um total de 408 desde o início da pandemia (mais 55). Estão recuperados 237 doentes (mais 22) e mantêm-se 5 mortes.

Em Vagos, os números atuais dão conta de 85 casos ativos (menos 12), sendo que o registo desde o início da pandemia chega aos 290 (mais 20 em relação a terça-feira). Há agora 204 recuperados (mais 32) e uma morte a lamentar desde o início da pandemia.

Nas contas do ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tem 91 casos ativos (menos 88 em relação a 24 de novembro). A Mealhada tem agora 313 casos registados desde o início da pandemia (mais 20) e há 220 pessoas que recuperaram da doença (mais 103) e dois óbitos a lamentar, no total.

Em Cantanhede, as contas do ACeS do Baixo Mondego desta sexta-feira dão conta de 135 casos ativos (menos 14 do que a 19 de novembro). Cantanhede tem um total de 564 casos de infrção desde o início da pandemia (mais 75), com 416 casos recuperados (mais 88) e 13 mortes a lamentar (mais uma).