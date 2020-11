COVID-19: Proteção Civil de Cantanhede avalia situação do concelho

Com o aumento de novos casos positivos, tem crescido também o número de pedidos de ajuda por parte dos munícipes que se encontram em confinamento obrigatório ou profilático, o que levou os serviços municipais a reforçarem as equipas que prestam este apoio.

A última atualização da evolução da pandemia de Covid-19 no concelho de Cantanhede, datada de ontem, refere que são 106 os casos de infetados ativos, 285 os recuperados e 12 os óbitos do total acumulado desde o início da crise.

Em nota à imprensa, a Câmara Municipal dá conta de que durante a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, e depois do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, ter telefonado à líder do executivo camarário cantanhedense para lhe transmitir que o Município de Cantanhede passaria a integrar a lista de concelhos com risco elevado de contágio, a edil Helena Teodósio sublinhou “a necessidade de se acentuar a sensibilização junto da população para o cumprimento das recomendações da DGS, nomeadamente no que às medidas preventivas que constam nos planos de contingência, de forma a reduzir o risco de contágio por coronavírus”.

Pela sua parte, “a Câmara Municipal vai intensificar a sua ação nesse domínio, em articulação com todas as entidades que possam trazer alguma mais valia nesse processo”, garantiu.

Na reunião, também o diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Mondego, José Luís Biscaia, manifestou “preocupação face à crescente propagação da Covid-19, que se fica a dever, fundamentalmente, à realização de convívios familiares em que não são cumpridas as regras básicas de higiene e proteção para evitar o contágio”.

Já Célia Simões, vereadora da autarquia cantanhedense referiu que “o aumento de novos positivos é acompanhado de um número ainda maior de pedidos de auxilio por parte das pessoas e famílias que se encontram em confinamento obrigatório e/ou profilático determinado pela Autoridade de Saúde.

A responsável pelo pelouro da Saúde e Ação Social afirmou ainda “que os serviços municipais reforçaram as equipas que prestam o apoio referido, pelo que todas os munícipes e famílias que se encontrem nesta situação e ou em outra situação de fragilidade social devem contactar os serviços pela linha direta de Ação Social e Saúde (tlf.) 231249043”.