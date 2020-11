Está confirmado o segundo caso positivo de Covid-19 no Colégio de Nossa Senhora da Assunção, de Famalicão, Anadia. Trata-se de uma aluna que frequenta o 7.º ano de escolaridade e que, à semelhança do caso anterior, dado a conhecer ontem, encontra-se assintomática e a cumprir isolamento profilático determinado pelas autoridades de saúde.

De acordo com a diretora pedagógica do Colégio, Margarida Soares, este segundo caso já obrigou a que outros cinco colegas da turma ficassem em isolamento profilático, “uma vez que a aluna esteve no Colégio na segunda-feira”, o que não aconteceu com o primeiro caso, já que essa aluna estivera em casa nos dias anteriores e o contágio acontecera fora da escola.

Margarida Soares faz, aliás, essa ressalva, de que “ambos os contágios aconteceram fora do Colégio, ou seja, há alguém em casa que fica infetado, a aluna – neste caso – também fica em casa, faz o teste e descobre que está infetada”.

A diretora do Colégio de Famalicão adianta ainda que a situação está a ser encarada com “a máxima tranquilidade” e sublinha “a ajuda preciosa e a disponibilidade total da autoridade de saúde local, com quem temos estado em permanente contacto”.

Margarida Soares garante que “a escola está muito atenta aos procedimentos e a fazer tudo por tudo para evitar o contágio”, realçando a permanente preocupação, nomeadamente com o uso da máscara por parte dos alunos, o necessário distanciamento e a desinfeção das mãos. “Estamos muito focados em que se cumpram esses procedimentos, contando também que, fora do Colégio, haja igualmente esse cuidado, por parte dos alunos e dos pais, para evitar o máximo que possível, o contágio.”

A comunidade educativa “será informada sempre que houver um caso”, caso contrário a atualização da informação será feita semanalmente, garante a diretora.

Quanto às aulas à distância, estão a ser garantidas unicamente aos alunos que se encontram em casa, por indicação das autoridades de saúde.