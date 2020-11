Cultura: OuTonalidades com concertos online e de acesso livre no dia 30

A d’Orfeu AC faz 25 anos e a festa começa já no dia 30 de novembro, às 21h30, com a transmissão online de dois concertos da 24ª edição do OuTonalidades: dois,pois (nova criação d’Orfeu) e a trompetista catalã Alba Careta, no âmbito da aliança com o Mercat de Música Viva de Vic.

A transmissão dos concertos, de acesso livre, começa às 21h30, em facebook.com/outonalidades, com “dois,pois” a fazer a primeira parte de Alba Careta Group (Catalunha), banda que nos traz uma mistura das últimas composições da trompetista catalã, inspirada na experiência que teve durante os anos que passou na Holanda e moldada pela linguagem do jazz mais honesto, orgânico e emocional. Uma artista a emergir internacionalmente.

“O duo “dois,pois” são dois, um acordeão e uma bateria. Entre as curvas dos botões e as dos timbalões, as polirritmias criam rimas. Ora é o fole que percute, ora é o bombo que dispara harmonias. É o diálogo ou o conflito rítmico entre os dois, com a música eletrónica a mediar. Sónia Sobral e Gonçalo Garcia atrevem-se à interpretação de ideias de jovens compositores portugueses. Depois da estreia online para o Mercat de Musica Vida de Vic, é agora a vez de todos poderem assistir a este concerto”, convida a d’Orfeu.

Mesmo antes dos próximos concertos ao vivo do OuTonalidades (em Estarreja, Tondela, Olival Basto, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira), é altura de celebrar os 25 anos da d’Orfeu AC, online, de 30 de novembro a 4 de dezembro, nas redes sociais da associação.