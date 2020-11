Depois de no último fim de semana, por causa das limitações de circulação entre concelhos, o futebol ter parado, este sábado e domingo, tudo volta à normalidade. E começa já este sábado, com o Águeda a receber, às 14h30, o Lusitano de Vildemoinhos, para mais uma jornada do Campeonato de Portugal. Um jogo que pode ser seguido em direto no Canal 11. Já o Anadia, que era para jogar domingo em Canelas, viu o seu jogo adiado, visto os seus jogadores estarem em isolamento profilático, por causa de eventuais casos de Covid-19 na equipa do São João de Ver, que jogou em Anadia no passado dia 25 de outubro.

No Campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro, o destaque vai para o dérbi bairradino entre Fermentelos e Pampilhosa, com o Oliveira do Bairro a deslocar-se à Vista Alegre.

Os campeonatos da primeira e segunda divisão sofrem uma paragem, para dar lugar à 3.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro. Na região, apenas duas equipas jogam em casa. O Bustos defronta o Mansores e o Vaguense recebe o Florgrade.

O basquetebol também regressa em força este fim de semana. Na Proliga, o Sangalhos recebeu esta sexta-feira o Vasco da Gama e, domingo, para a 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, fará a receção ao Eléctrico, às 17h30.

No Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Norte – Série D, o Anadia volta a jogar em casa contra o Guarda Basket, hoje, às 21h, à procura da terceira vitória consecutiva.

Depois de ver jogos adiados, o Moita Rugby Clube da Bairrada faz este sábado em casa, às 16h, a estreia no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Rugby. O adversário é Braga Rugby, jogo da 3.ª jornada.

No principal escalão do futsal distrital aveirense, a ADREP recebe este sábado, às 18h30, o líder do campeonato, o Arsenal Canelas, e caso vença, até pode chegar à liderança, tal como o Barcouço, contra os vizinhos do Atlético do Luso (ainda sem pontos), partida também agendada para este sábado, às 18h30.