Livro “Lenda do Nome Anadia” com apresentação online

A “Lenda do nome Anadia” é uma edição do Município de Anadia composta por narrativa poética, ilustração e música, da autoria de Ana Soares, Pedro d’Oliveira e Hugo Floro, sobre a origem do nome Anadia.

A Câmara Municipal de Anadia vai fazer a apresentação pública do livro a “Lenda do nome Anadia” no próximo dia 28 de novembro, pelas 21h. Face à atual situação pandémica que se encontra em crescendo, e por uma questão de precaução, o lançamento da obra não será feito de forma presencial, como inicialmente previsto, mas online, na página de Facebook do Município, através da transmissão de um vídeo contendo várias declarações dos autores do livro, bem como de representantes do Município.

Esta iniciativa está inserida na 11.ª edição da Feira do Livro, que decorrerá na Biblioteca Municipal, entre 23 de novembro e 23 de dezembro.

Ana Dias, “vinhateira das melhores”, é a protagonista da história. Reza a lenda que esta mulher, “herdeira de vinhas preciosas”, produzia vinho “de sabor tão especial” que ganhou fama e que era muito procurado: “À beira da Estrada Real, entre a serra e o mar, entre o Vouga e o Mondego, o vinho é o chamariz, é o povo quem o diz!”. O nome Anadia deriva de Ana Dias que, em tempos idos, terá vivido neste concelho. O livro inclui ainda um “QR Code”, que dá acesso à canção “Ana Dias”.

Relativamente à Feira do Livro, esta tem o seu início, esta segunda-feira, 23 de novembro, decorrendo até 23 de dezembro. Ao longo de um mês, os leitores vão ter ao seu dispor, a preços convidativos, centenas de livros das mais prestigiadas e conhecidas editoras nacionais. Graças à participação de distribuidores e de editoras, os frequentadores da biblioteca poderão, ainda, usufruir de promoções especiais em novas publicações e adquirir livros a preço de saldo.

Com este certame, o Município volta a proporcionar aos munícipes, a possibilidade de adquirirem e de oferecerem livros durante a época natalícia, contribuindo, desta forma, para a promoção do livro e da leitura no concelho.

A Feira do Livro de Anadia poderá ser visitada, durante o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.

Este ano face ao Covid-19, serão implementadas algumas regras de segurança, no âmbito do plano de contingência em vigor na Biblioteca, respeitando todas as orientações emanadas pela DGS.