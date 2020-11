LS Hospital Medical Center & Research abre em Sangalhos

Reabriu, em Sangalhos, no passado mês de outubro, o antigo Hospital da Misericórdia, agora sob o nome LS Hospital Medical Center & Research.

A nova unidade hospitalar recebe doentes de várias partes do mundo, na área oncológica e outras patologias, para além do atendimento permanente e de mais de 25 especialidades, assim como diversos exames para toda a região da Bairrada.

Encontra-se vocacionado para prestar os melhores cuidados de saúde, a pacientes nacionais e internacionais (International Patient), com base em parcerias desenvolvidas em diversas geografias, com principal diferenciação na área e no doente oncológico, mas igualmente com assistência médica em mais de 25 especialidades, cirúrgica multi-especialidade, bem como exames e meios complementares de diagnóstico, como RX, ecografia e exames da especialidade.

O Hospital dispõe de atendimento permanente de clínica geral, enfermagem e análises clínicas todos os dias, das 8h às 20h30 e aos sábados, das 8h às 13h30.







Programa de check-ups e exames complementares de diagnóstico únicos na região

O LS Hospital Medical Center & Research, de forma pioneira, desenvolveu um programa de check-ups, que visam uma abordagem de medicina integrada, diferenciada e de referenciação. Através de uma equipa multidisciplinar, o doente é estudado de forma macro, com vários exames médicos e complementares de diagnóstico, passando depois a ser abordado de forma micro por cada uma das especialidades, usufruindo desta forma de um tratamento diferenciado e personalizado.

Esta unidade hospitalar conta ainda, na sua atividade diária, de vários exames complementares de diagnóstico que não se encontram noutro hospital ou clínica na região.

Para além disso, disponibiliza uma consulta aberta não programada de clínica geral das 8h às 20h30, importante sobretudo nesta fase em que existem limitações por parte dos serviços locais, como o centro de saúde e outros hospitais da região.