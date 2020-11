O Município da Mealhada vai ser palco da “Taça 1947”, uma nova competição nacional em hóquei em patins que trará ao Pavilhão Municipal do Luso as oito melhores equipas do campeonato português no final da primeira volta. A prova decorrerá de 9 a 13 de dezembro.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, assegurou que, embora num contexto difícil, “não podia virar costas a uma parceria de longa data, até porque a Federação Portuguesa de Patinagem, com a presença regular das suas seleções no Município da Mealhada, dá um contributo significativo à economia local”. “Vivemos tempos difíceis, mas temos que ser resilientes e esta Taça 1947 vai acontecer e esta primeira edição vai ser na Mealhada. É um acontecimento cheio de história, positivo para o mundo do desporto, para o país e para o Município da Mealhada”, sublinhou Rui Marqueiro, garantindo que a prova se fará com todas as medidas de segurança.