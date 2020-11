“A Bicicleta – Saúde de Qualidade e Comunidades Sustentáveis” é o tema do seminário nacional que se vai realizar, dia 20 de novembro, no auditório do Grande Hotel do Luso, na vila do Luso, Mealhada, e que será transmitido em livestream.

A sessão vai contar com a presença de convidados e especialistas nas temáticas escolhidas, de modo a promover uma reflexão alargada sobre o planeamento dos territórios e os desafios ambientais, designadamente a promoção de uma nova atitude relativamente à mobilidade sustentável e os seus impactos na saúde e qualidade de vida.

A iniciativa surge no âmbito do projeto “Mealhada +: bicicleta, educação e sustentabilidade”, financiado pelo Fundo Ambiental.

As inscrições são obrigatórias e podem ser feitas através do seguinte link: tinyurl.com/sembicicletamealhada20 .