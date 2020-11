Município compra testes rápidos para detetar Covid-19 nas IPSS e escolas

São 2.000 testes para escolas e IPSS do concelho de Oliveira do Bairro, que permitem que os resultados sejam conhecidos em cerca de 15 minutos, após a recolha

O Município de Oliveira do Bairro adquiriu 2.000 testes rápidos de antigénio (zaragatoa), para deteção de casos da Covid-19, de forma a complementar as estratégias e medidas de controlo da transmissão do SARS-CoV-2, iniciativa que foi corroborada pela direção do ACeS Baixo Vouga.

Os resultados destes testes são conhecidos em cerca de 15 minutos, após a recolha.

Em defesa da saúde dos grupos de maior risco da população e de acordo com a estratégia nacional de testar para identificar e isolar de imediato pessoas infetadas, assim como os seus contactos próximos, “o Município capacita-se para intervir de forma imediata, sempre que houver casos suspeitos ou positivos à COVID-19 nas IPSS e escolas do Concelho, ou noutros casos de potencial surto”, refere nota da autarquia.

Os testes rápidos de antigénio em causa, estão aprovados pelo Infarmed e considerados como aceites em Portugal pelas autoridades competentes (DGS – Norma 19/2020, Sistema Nacional de Saúde e Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge), dado que apresentam os padrões de desempenho com valores de sensibilidade superior ou igual a 90% e de especificidade superior ou igual a 97%.