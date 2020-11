O Município de Oliveira do Bairro vai investir cerca de 6,3 milhões de euros nos próximos 6 anos para garantir soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições indignas e sem capacidade financeira para ter uma habitação.

Para aquele objetivo, a Câmara avançou com uma Estratégia Local de Habitação (ELH), um retrato local de todas as necessidades e oportunidades para concretizar aquelas garantias às franjas mais necessitadas do concelho. O extenso documento, levado à análise e votação na última reunião de câmara, mereceu rasgados elogios da oposição.

Para já, no diagnóstico efetuado em colaboração com os serviços municipais e outras entidades concelhias (Juntas de Freguesia, IPSS, grupos socio-caritativos) a autarquia sinalizou 149 agregados a residir em situações indignas no concelho, num total de 374 indivíduos.

Ao abrigo deste projeto, a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivam em situações indignas pode ser levada a cabo pelos próprios, enquanto beneficiários diretos, mas também por várias entidades enquanto promotoras, neste caso concreto o Município de Oliveira do Bairro.



